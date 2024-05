Genoa-Sassuolo, Seghedoni (Gazzetta di Modena): "Neroverdi con le spalle al muro, servono 9 punti in tre gare"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il Sassuolo arriva con le spalle al muro all'incontro con il Genoa. La squadra di Ballardini non puo' sbagliare. La vittoria contro l'Inter ha dato speranza, il Sassuolo è parso in ripresa rispetto alle pessime prestazioni con Lecce e Fiorentina. Se non farà almeno 7-9 punti, non si salverà. Il cambio fra Dionisi e Ballardini è arrivato tardi, ma la società ha grandi responsabilità in questa stagione. E' vero che il valore della rosa non merita il penultimo posto, ma rimane il fatto che a gennaio non si è fatto mercato"- così Paolo Seghedoni, giornalista della Gazzetta di Modena, ieri sera in collegamento con We Are Genoa, ha presentato il Sassuolo di Davide Ballardini, prossimo avversario del Genoa