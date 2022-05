Genoa, sabato la festa dei tifosi in piazzale Kennedy. "Con noi anche la società"

di Redazione

Sarà un giorno particolare per i tifosi rossoblù che riempiranno lo stadio e che regaleranno un'altra coreografia

Nonostante una retrocessione ancora fresca, i tifosi del Genoa non hanno perso amore e attaccamento alla maglia. Sabato sarà il giorno dell'orgoglio rossoblù durante la gara interna con il Bologna ma anche nelle ore successive perchè in piazzale Kennedy saranno allestiti stand per panini e bibite. Sul palco artisti e semplici tifosi e, chissà, anche qualche dirigente. "Massima fiducia nella società" fanno sapere attraverso un comunicato i Gruppi della Nord.

Niente corteo verso De Ferrari come previsto in un primo momento proprio perchè proprio sabato è prevista in centro la giornata dell'Entierro della Sardina, una manifestazione davvero particolare che si tiene normalmente a Murcia.

Insomma sabato sarà un giorno particolare per i tifosi rossoblù che rimpieranno lo stadio e che regaleranno un'altra coreografia. "Tutti allo stadio con la maglietta del Genoa e coloriamo la città di rossoblù" fanno sapere.