Genoa, ritiro estivo in Val di Fassa per il secondo anno consecutivo. Lorenz (presidente Apt): "Numerosi eventi nelle piazze per i tifosi"

Per la seconda stagione consecutiva il Genoa sarà ospite in Val di Fassa per il ritiro estivo pre-campionato. Squadra e staff soggiorneranno in valle per due settimane, nel periodo indicativo tra il 13 e il 26 luglio, usufruendo di strutture sportive e ricettive di primordine.

Il team si allenerà al Centro Sportivo C. Benatti di Moena, l’impianto candidato a ospitare le prime amichevoli di collaudo, a margine di attività rivolte a residenti e supporter. In diversi centri abitati della Fassa verrà dispensato un calendario di eventi, come la presentazione ufficiale della squadra, con la partecipazione dei tesserati, per coinvolgere gli abitanti e allietare il soggiorno dei genoani, favorendo opportunità di incontro e conoscenza.



«Puntiamo a dare impulso alle strategie codificate nel nostro planning di crescita, incentivandole in ogni settore che ruoti dentro, intorno e al di fuori di club e team» dichiara il presidente Alberto Zangrillo «Siamo riconoscenti con le istituzioni e grati alla collettività locale, alle realtà connettive del tessuto commerciale, per l’accoglienza, l’efficienza e le simpatie accordate alla nostra delegazione e ai nostri supporter. Il Genoa farà per intero la sua parte per valorizzare le peculiarità di un territorio che è un unicum nel mondo».

«Confidiamo sull’affidabilità dei nostri partner per sviluppare modelli innovativi e implementare gli standard qualitativi in tutti gli ambiti di riferimento» sottolinea il direttore generale Flavio Ricciardella. «E’ motivo di orgoglio questa sinergia con Val di Fassa e Trentino, sia per i risvolti sportivi, sia per la varietà di proposte elaborate per i sostenitori, in una stagione contrassegnata da record su record in termini di partecipazione, entusiasmo e occupazione di posti allo stadio da parte della tifoseria».



«Siamo davvero lieti – dice Fausto Lorenz, presidente dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa – di accogliere, per il secondo anno consecutivo, il Genoa CFC in Val di Fassa. Dopo la felice esperienza dell’estate scorsa, ci prepariamo all’arrivo di tutta la squadra con il mister e lo staff tecnico, mettendo a disposizione le strutture della valle affinché si possa affinare, nel migliore dei modi, la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A. Naturalmente, attendiamo numerosi i tifosi genoani, programmando, assieme al team rossoblù, diverse occasioni di incontro con la squadra, non solo durante gli allenamenti e le partite amichevoli, ma anche in alcuni appuntamenti nelle piazze dei nostri paesi. Oltre a tutto ciò, ad aspettare i genoani c’è un territorio capace di stupire con la sua natura straordinaria, molteplici attività all’aria aperta, tanto divertimento e relax».