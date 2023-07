Genoa: Retegui va di corsa e vola in Italia, "Mi manda Milito"

Mateo Retegui ha voglia di Genoa. Per questo l’attaccante non ha perso tempo e ha deciso di imbarcarsi a Buenos Aires su un volo per l’Europa, il suo arrivo in Italia, dopo uno scalo a Madrid è previsto nelle serata di domani.

Retegui ha dichiarato all’emittente ESPN: "Giocare in Europa è il mio sogno, ho parlato con Diego Milito e mi ha detto che è la scelta giusta per me. Mi ha parlato benissimo del Genoa".

Tutto dunque, procede come annunciato, le visite potrebbero già svolgersi tra martedì e mercoledì. Un colpo importante per il mercato a livello nazionale e internazionale ed è dunque ovvio che il Genoa stia ancora lavorando agli ultimi dettagli e per questo procede con ottimismo ma inevitabile cautela. La volontà di Mateo Retegui è ora assolutamente chiara: vuole essere il nuovo attaccante del Genoa, l’accordo tra il club rossoblu e il Tigre è siglato, in via di definizione anche quello con il Boca, altro prestigioso club coinvolto nell’operazione.