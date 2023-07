Genoa-Retegui, l'ora della verità: il centravanti a un passo dai rossoblù

Mateo Retegui è a un passo dal diventare il nuovo centravanti del Genoa: il 24enne italo-argentino, già nel giro della Nazionale azzurra con cui ha disputato 3 partite e segnato 2 gol, è pronto ad arrivare in rossoblù, dopo che la società ha trovato l'accordo con il Boca Jrs, squadra che ha la proprietà del cartellino, anche se nelle ultime stagioni lo aveva girato in prestito al Tigre.

Il prezzo concordato è di 10-12 milioni di euro. L'intesa con il calciatore è stata trovata, ora si stanno limando gli ultimi dettagli con l'agente prima di concludere ufficialmente la trattativa.

Nelle due stagioni con il Tigre, Retegui ha segnato 35 gol in 67 presenze tra tutte le competizioni, attirando le attenzioni del ct Mancini, che lo ha chiamato in Nazionale per le qualificazioni europee e per la Nations League: anche in azzurro ha dimostrato un'ottima verve sottoporta e ora si metterà alla prova anche in Serie A.

Sullo sfondo, ma solo nel caso in cui dovesse nascere qualche ostacolo improvviso nella trattativa Retegui, resta l'alternativa che porta a Ohio, centravanti dello Standard Liegi.

Per il centrocampo, intanto, sempre più calda la pista che porta a Meitè: la mezzala di proprietà del Benfica, reduce da un'annata in prestito alla Cremonese, potrebbe trasferirsi con la stessa formula in rossoblù