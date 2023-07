Genoa: Retegui, folla a De Ferrari per il nuovo idolo della Nord

Folla a De Ferrari per Mateo Retegui, il nuovo idolo della Nord. Il centravanti della Nazionale e del Genoa si è presentato al suo nuovo pubblico, in un clima di euforia come non si respirava da tempo. E' la prima volta che un calciatore viene presentato a Piazza De Ferrari e l'effetto è stato indubbiamente di grande valore scenografico.

Una grande massa di sostenitori rossoblù si è radunata nel cuore della città per salutare Retegui.

Le parole del neo attaccante rossoblù davanti alla folla festante: "Mio nonno paterno era genovese e il destino ha voluto che oggi io fossi qui. Sono felice e onorato per questa opportunità. So che qui prima di me c'è stato un altro argentino che è stato un idolo, ovvero Diego Milito. Ho parlato con lui prima di partire e mi ha parlato benissimo del club e dei tifosi, non vedo l'ora di scendere in campo con questi colori. Io centravanti della Nazionale? So che l'ultimo genoano a segnare con la maglia azzurra è stato mister Gilardino. Ringrazio davvero tutti per avermi voluto qui, a partire dal presidente".