Genoa, Retegui dal 1' contro la Fiorentina per riprendersi i rossoblù e respingere Scamacca in ottica Nazionale

Retegui è pronto a riprendersi il Genoa: il centravanti azzurro, scontata la squalifica e smaltito il problema alla caviglia, sarà in campo dal 1' contro la Fiorentina.

L'obiettivo dell'ex Tigre è quello di regalare altre soddisfazioni ai rossoblù, per chiudere al meglio un campionato decisamente positivo, ma soprattutto quello di raggiungere il traguardo della doppia cifra in campionato - per ora la voce "gol" segna il 6 - e rispondere a Scamacca, che dopo la mancata convocazione di Spalletti per le due amichevoli dell'Italia con Venezuela ed Ecuador ha alzato il livello delle proprie prestazioni, con la ciliegina della doppietta ad Anfield Road nella magica notte dell'Atalanta.

Per Retegui, dunque, servirà ribattere colpo su colpo per assicurarsi la titolarità agli Europei: se è vero che farà sicuramente parte della rosa azzurra, lo stato di forma di Scamacca potrebbe portare il ct a rivedere i piani per la propria linea offensiva.

Servirà il miglior Retegui per non far dormire sonni tranquilli a Spalletti, che immaginiamo sarebbe ben lieto di avere dubbi dovuti all'abbondanza di risorse offensive. Ma serve mettergli la pulce nell'orecchio. E a Retegui servono i gol.