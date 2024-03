Genoa, Retegui come Levratto: era dal 1928 che un rossoblù non segnava una doppietta con l'Italia

Retegui nel 2024 come Levratto nel 1928: era da quasi un secolo che un giocatore del Genoa non segnava una doppietta con la maglia della Nazionale italiana.

In un solo colpo il centravanti di Spalletti, autore delle due reti decisive con cui gli Azzurri hanno avuto la meglio sul Venezuela nell'amichevole giocata ieri in Florida e conclusasi 2-1, ha tolto al suo attuale allenatore Gilardino il primato di ultimo rossoblù in gol in Nazionale (era il 2013, con Gila che decise Italia-Bulgaria nelle qualificazioni per i Mondiali 2014) e allo storico "sfondareti" di Carcare quello di aver siglato una doppietta in Nazionale durante la militanza al Genoa.

Levratto nel giugno 1928 andò in rete due volte contro la Spagna in una partita dei Giochi Olimpici (allora disputate dalle Nazionali maggiori e non dalle "under" come adesso) in un 7-1 che portò l'Italia in semifinale.