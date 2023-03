Genoa-Reggina 1-0, il Grifone vince ancora: decide Coda

Il Genoa vince ancora, battendo 1-0 la Reggina dopo una partita poco spettacolare, ma molto combattuta. A decidere è il colpo da biliardo di Massimo Coda, al rientro dopo diverse settimane. Suo il timbro al 36' del primo tempo. I calabresi hanno provato a rimetterla sui binari dell'equilibrio, ma la ripresa si è fatta notare più per il nervosismo che per le occasioni. Per il Grifone è la quarta vittoria consecutiva, contro una Reggina che raccoglie invece il quarto stop di fila. Al 95' Martinez evita la beffa, alzando sopra la traversa il tocco morbido di Canotto da centro area.

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (11' Ilsanker), Vogliacco; Sabelli, Sturaro (57' Frendrup), Badelj, Strootman, Criscito; Coda (57' Ekuban), Gudmundsson (93' Salcedo). Allenatore: Gilardino

Reggina (3-4-2-1): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah (66' Fabbian), Majer (66' Rivas), Crisetig, Di Chiara (83' Cicerelli); Menez, Hernani (77' Canotto); Strelec (77' Gori). Allenatore: F. Inzaghi

Arbitro: Aureliano

Rete: 36' Coda

La cronaca

primo tempo

1' - Fischio d'inizio, il Genoa attaccherà sotto la Sud

2' - Occasione Reggina: Strelec non arriva per pochissimo in area piccola sulla sponda di Hernani

9' - Violentissimo impatto testa contro testa tra Bani e Strelec. Il difensore rossoblu ha la peggio ed è costretto a uscire dal campo: entra Ilsanker

17' - Calcio di punizione da ottima posizione per il Genoa, appena fuori area: sul pallone c'è Gudmundsson

18' - Deviazione provvidenziale della barriera, che mette in angolo

21' - Soffre tantissimo ora la Reggina, che non riesce più ad uscire dalla sua metà campo

30' - Partita molto bloccata, i calabresi non concedono spazi

35' - Tanti falli e contrasti duri, Aureliano lascia correre molto

36' - Coda porta avanti il Genoa! Alla prima vera palla gol è Massimo Coda a fare la differenza: destro a incrociare, Colombi battuto e 'Ferraris' incandescente

41' - Menez è il primo ammonito. L'ex Milan stende platealmente Sabelli, calcio di punizione dal limite per il Grifone

42' - Criscito si incarica della battuta, ma il suo mancino morbido si infrande sulla barriera

45' - Che chance per Coda! Gudmundsson sfonda a destra, offrendo un cioccolatino solo da scartare al compagno di reparto: l'ex Lecce ciabatta malamente in piena area e si divora il raddoppio

45' + 1' - Siamo entrati nel primo dei 6 minuti di recupero accordati da Aureliano

45' + 4' - Miracolo di Colombi! Martinez fa partire velocemente il contropiede per il Genoa, che arriva in porta con tre passaggi: solo un grande Colombi evita la gioia del gol a Badelj

45' + 6' - Duplice fischio: si va negli spogliatoi sul minimo vantaggio rossoblù

Secondo tempo

46' - Si riparte con gli stessi 22 con cui si è chiusa la prima frazione

49' - Gran giocata di Coda, che mette giù un lancio dalle retrovie e guadagna un corner

50' - Occasione clamorosa per Ilsanker! Coda fa da sponda dopo un traversone di Badelj, il centrale difensivo non inquadra la porta e Vogliacco appostato sul secondo palo non riesce a ribadire in rete

52' - Menez! Il francese si libera bene al limite, ma trova la buona risposta in tuffo di Martinez

53' - Tiago Cionek reitera la trattenuta su Gudmundsson: giallo per il centrale granata

57' - Doppio cambio per Gilardino: dentro Ekuban e Frendrup, fuori Coda e Sturaro

59' - Gudmundsson recupera un gran pallone e trova la risposta di Colombi, sulla ribattuta Ekuban è chiuso da Cionek

65' - Terzo cartellino tra le fila della Reggina: stavolta è Majer a finire sul taccuino di Aureliano

66' - Inzaghi rimescola le carte: Fabbian per Bouah, Rivas per Majer

70' - Anche Hernani viene ammonito per la Reggina, primo giallo invece in casa Genoa con Badelj

77' - Due sostituzione tra i calabresi: Canotto e Gori rilevano Hernani e Strelec

80' - Seconda e terza ammonizione per il Grifone: sanzioni per Vogliacco e Gudmundsson

83' - Ultima carta per Inzaghi: Cicerelli per Di Chiara

84' - Fioccano adesso i cartellini gialli, sale il nervosismo: Gagliolo duro su Strootman

86' - Gudmundsson! L'islandese batte un calcio di punizione dai 18 metri, cercando di sorprendere Colombi sul suo palo: palla alta

90' - Si accende un parapiglia per una rimessa laterale contesa: Aureliano, nel mucchio, espelle Sturaro dalla panchina

90' + 1' - Si giocherà fino al 95'

90' + 5' - Traversa di Badelj! Il croato fa tremare la porta su punizione

90' + 6' - Che parata di Martinez! Il portiere spagnolo vola sul pallonetto di Canotto, mettendo in cassaforte i tre punti

90' + 7' - Finisce qui! Il Genoa vince ancora, la Reggina si lecca le ferite