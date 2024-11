Genoa, recuperati Norton-Cuffy e Bani. E Malinovskyi 'spinge' in palestra

Notizie confortanti in casa Genoa, che prosegue gli allenamenti e sfrutta la sosta di campionato per ridurre la lista degli infortunati. Nella seduta di allenamento di ieri si sono rivisti Mattia Bani e Brooke Norton-Cuffy, che possono essere considerati completamente recuperati e disponibili per il prossimo match con il Cagliari, in casa.

A parte hanno lavorato invece Junior Messias e David Ankeye, le condizioni del brasiliano verranno valutate giorno per giorno ma è chiaro che Gilardino spera di poterlo utilizzare in un match delicato come quello contro i sardi. Per entrambi è più probabile il rientro in gruppo per la settimana prossima.

Ci vorrà molto più tempo invece per Ruslan Malinovskyi, che, come testimonia un video pubblicato dallo stesso giocatore, continua con gli esercizi in palestra, aumentando il carico di pesi e ripetute. L'ucraino tornerà a disposizione solo nel 2025.