Genoa, Portanova in prestito alla Reggiana: via libera della Figc

Manolo Portanova, centrocampista del Genoa passato in prestito alla Reggiana, potrà essere regolarmente tesserato.

Con una nota pubblicata sul proprio sito, la FIGC ha reso nota le decisione del Tribunale Federale Nazionale in merito al caso del calciatore, condannato in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale: "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, in merito al deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport nei confronti del calciatore Manolo Portanova ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per il Genoa, era stato deferito per la violazione dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in seguito alla condanna in primo grado a sei anni di carcere".

"La decisione del Tribunale Federale - dice all'Ansa l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Portanova - significa che il tribunale non ha giurisdizione su un fatto che non riguarda la sfera sportiva. Il processo sportivo è finito e Manolo Portanova può andare tranquillamente in campo con la sua nuova squadra".