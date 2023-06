Genoa: Piatek pronto a ridursi l'ingaggio per ripartire dal Grifone, Haps e Aramu in forse

Krzystof Piatek è pronto a ridursi l'ingaggio per ripartire da dove aveva cominciato: dal Genoa che, nella prima parte della stagione 2018/'19, con 13 gol in 19 partite, aveva convinto la dirigenza del Milan a "rapirlo" fin dal mercato invernale, destando non poca insoddisfazione fra i tifosi rossoblù. Lasciata la squadra che lo aveva prelevato dal KS Cracovia e lanciato in Italia, per la verità, il Piatek genoano si è smarrito tra Milano, Berlino, Firenze e Salerno: 32 le reti complessive in quattro campionati e mezzo. Perciò l'attaccante polacco, ancor giovane e in forza allo Hertha Berlino che è una delle società della "galassia 777", è disposto a una ragionevole rimodulazione al ribasso dell'attuale ingaggio, pur di rendersi compatibile con i programmi del Genoa, dove conta di rilanciarsi.

Per quanto riguarda i calciatori acquisiti con formule a più fasi, con diritti di riscatto e controriscatto, a Villa Rostan si ragiona sulla posizione di Ridgeciano Haps e Mattia Aramu. L'esterno surinamese in pratica non ha giocato mai, flagellato dagli infortuni, mentre il trequartista ha alternato luci e ombre senza fornire il rendimento atteso. Più probabile che venga concessa una ulteriore opportunità a Haps, per valutarlo al meglio delle condizioni fisiche, mentre l'ex Virtus Entella dovrebbe tornare in Laguna.