Genoa, stop di un mese per Malinovskyi . Ekuban e Martin in fase di recupero

Nel mese di aprile due trasferte e due partite in casa attendono il Genoa di Alberto Gilardino, che dopo l'Hellas Verona e la Fiorentina lontano dal Ferraris, ospiterà Lazio e Cagliari in quello che puo' essere definito un antipasto del rush finale di maggio.

I rossoblu' dovranno cercare di portare a casa più punti possibili per chiudere definitivamente il discorso salvezza, e magari togliersi qualche soddisfazione nell'ultimo mese di campionato.

Si parte dalla trasferta contro l'Hellas Verona di Marco Baroni che grazie agli ultimi risultati ha tirato fuori la testa dalla zona retrocessione, poi la seconda gara fuori dalle mura amiche contro la Fiorentina di Italiano al Franchi. Due avversari diversi per caratteristiche e obiettivi ma entrambe possono nascondere insidie per il Grifone. Entrambe tra l'altro distano 8 punti in classifica dai rossoblu': 43 lunghezza per i viola e 27 per i veneti, il Genoa si piazza in mezzo con 35.

Intanto gli allenamenti della squadra hanno ripreso il via nella giornta di martedi': Gilardino comincia a fare la conta dei giocatori a disposizione: Retegui sfrutterà il turno di squalifica per recuperare dal fastidio alla caviglia che lo ha tolto dal campo contro il Frosinone a gara in corso, si teme un lungo stop invece per Ruslan Malinovskyi uscito per un problema muscolare al flessore dopo solo un quarto d'ora dal suo ingresso in campo. L'ucraino salterà sicuramentre l'impegno con i veronesi, dopo gli esami si potrà capire per quanto tempo il centrocampista rimarrà fuori dal campo: con tutta probabilità Malinovskyi tornerà a disposizione a maggio.

In settimana si saprà chi riuscirà a recuperare per la sfida del Bentegodi: più vicino al rientro Ekuban, Vitinha invece deve smaltire un infortunio al tendine e rimane in forse. Anche l'esterno Martin potrebbe aggiungersi alla lista dei convocati.

Nonostante le assenze si tratta di una chance ghiotta nelle mani del Genoa per tornare alla vittoria prima di altre due sfide impegnative.