Genoa, per la Primavera ecco Joao Gonçalinho dal Belenenses

Colpo in prospettiva per il Genoa, che si assicura il centrocampista classe 2005 Joao Gonçalinho. Il calciatore - come riporta Tmw - arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Cresciuto nelle giovanili dello Sporting, è poi passato nel Belenenses, dove non ha ancora esordito in prima squadra. Era stato in prova alla Roma qualche tempo fa, ma poi non era stato tesserato.

Fa della fantasia e del dribbling i suoi punti di forza: giocatore, dunque, più tecnico che muscolare, che è già nel giro delle nazionali Under portoghesi.