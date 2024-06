Genoa, parla l'agente di Martinez: "Legatissimo al club, sta molto bene in Liguria"

"Josep è legatissimo al Genoa, sta benissimo in Liguria. Se un club dovesse manifestare un interesse concreto ne discuteremo insieme al Genoa per capire come procedere”. - così Sergio Barila, agente del portiere del Genoa Josep Martinez, ha parlato del futuro del calciatore durante la trasmissione TvPlay.

"Incontrero' Martinez domani - (martedì 4 giugno) -, sta attraversando veramente un ottimo momento al Genoa. E’ molto felice per il rendimento di quest’anno e spera di poter continuare così. Cosa gli ha dato il calcio italiano? Martinez si è formato nel Barcellona, ha avuto un allenatore dei portieri importante così come nel Las Palmas e nel Lipsia. Arrivare in Italia per lui è stato fondamentale per completare la sua maturazione”. - ha aggiunto l'agente di Martinez