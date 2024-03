Genoa: pace Barella-Zangrillo. L'interista: "Chiedo scusa, ho sbagliato". Il presidente: "Così parla un campione"

Pace fatta tra Nicolò Barella, centrocampista della Nazionale e dell'Inter, e Alberto Zangrillo, presidente del Genoa. Il patron rossoblù aveva avuto parole dure contro il nerazzurro, a causa della caduta teatrale valsa il rigore del 2-0 nella partita di San Siro della settimana scorsa.

"Dopo il Genoa mi hanno additato che sono un simulatore. Il mio intento - le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport - non era di fare una simulazione, ma ho sbagliato nella reazione. Quando si sbaglia si può chiedere scusa, mi sento di chiedere scusa per quel momento. Quando vuoi vincere, fai cose che non vuoi fare e quindi volevo chiedere scusa". Si tratta di un gesto di maturità da parte di un calciatore che spesso si fa trascinare dall'agonismo dei 90 minuti.

Lo stesso Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, loda Barella: "L'ho sentito, è stato bravissimo. Conosciamo tutti Nicolò, è un ragazzo con grandissimi valori. A volte anche noi che siamo in campo, per l'adrenalina, possiamo sbagliare. L'importante è rendersene conto. Non ne avevamo parlato personalmente, ma penso che il gesto sia stato apprezzato da tutti. Quando lo rivedrò, gli farò i complimenti". Ma le parole più importanti, in questa vicenda, sono quelle del presidente del Genoa Alberto Zangrillo, che via social ha commentato le scuse di Barella: "Così parla un campione".