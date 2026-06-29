Genoa, ore decisive per Hamed Traorè in prestito con diritto di riscatto. Leali a Verona

Sono ore calde per il mercato del Genoa. Il club rossoblu ha messo nel mirino il 26enne Hamed Traore, ivoriano di proprietà del Bournemouth, per dare a De Rossi un centrocampista di qualità ed esperienza. Traore ha già giocato in Italia con le maglie di Empoli, Sassuolo e Napoli.

Il Grifone tratta per il prestito con diritto di riscatto. Intanto per la mediana, come già detto, Meichtry arriva dal Thun. Il giocatore sta facendo le visite mediche e presto sarà rossoblu.

Invece con l’uscita di Leali, destinato al Verona, il Genoa dovrà cercare un portiere da affiancare a Bijlow.

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