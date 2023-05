Genoa, oggi porte aperte al Signorini di Pegli: tifosi pronti ad abbracciare la squadra

A pochi giorni dall'ultima sfida di campionato di Serie B che attende il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, la società ha deciso di aprire ai tifosi le porte del centro sportivo Signorini di Pegli per l'allenamento della squadra. Dalle 14.30 cancelli spalancati per i supporters del Grifone per chiudere la stagione trionfale verso la Serie A.

Venerdì sera confermato l'orario delle 20.30 per la partita in casa contro il Bari, per la quale dopo poche ore si era registrato il tutto esaurito. Prevista una coreografia spettacolare in Gradinata Nord, dopo il match via al 'funerale' goliardico per la retrocessione della Sampdoria.

L'ultimo appuntamento di campionato sarà anche l'occasione per il saluto a Mimmo Criscito, che lascerà il calcio giocato dopo ave rriportato il Genoa in Serie A.