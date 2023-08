Genoa: MSC Crociere confermato sponsor di maglia per la stagione 2023/'24

MSC Crociere e Genoa CFC insieme anche per la stagione sportiva 2023/2024, con il Grifone tornato in serie A. Il marchio crocieristico sarà presente su tutte le maglie del Grifone, firmate Kappa, in qualità di secondo sponsor di maglia.



“Ci tenevamo in modo particolare al rinnovo della sponsorizzazione - dice Flavio Ricciardella, dg del Genoa - e siamo felici di annunciare il raggiungimento di questo risultato, in una stagione in cui peraltro il tema del mare ricorre con forza sulle nuove divise da gioco. Il nome di MSC Crociere evoca prestigio nel mondo e rappresenta un’eccellenza nel settore. Siamo riconoscenti alla compagnia per avere tracciato la rotta ancora verso il nostro club, consapevoli dell’importanza che MSC Crociere riveste nella promozione turistica e territoriale della città di Genova e della regione Liguria”.



“Nel fare i complimenti a società e tifosi per il ritorno in Serie A, siamo particolarmente orgogliosi - fa eco Leonardo Massa, direttore generale di MSC Crociere - di rinnovare questa partnership con il Genoa CFC, il club calcistico più antico d’Italia e tra i più noti a livello internazionale per la sua gloriosa tradizione. L’obiettivo è quello di rafforzare sia il posizionamento ad alto livello di MSC Crociere nel mondo sportivo, sia lo stretto legame coltivato dalla Compagnia con i territori e le città in cui opera. La sponsorizzazione del Genoa contribuisce, in particolare, a rinsaldare ulteriormente il forte rapporto tra MSC Crociere e la città di Genova, capitale dello shipping italiano e Mediterraneo, che rappresenta da sempre il principale porto della nostra Compagnia a livello internazionale”.



MSC Crociere è il terzo marchio crocieristico al mondo – leader di mercato in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa – è parte del Gruppo MSC, numero uno dello shipping e della logistica a livello globale con oltre 300 anni di tradizione in campo marittimo. La flotta di MSC Crociere comprende 22 navi moderne e tecnologicamente avanzate, anche dal punto di vista ambientale, destinate a crescere a 23 unità entro il 2025, con altre sei navi in opzione entro il 2030. La compagnia, ha già ridotto la propria intensità di emissioni di anidride carbonica del 35% dal 2008 ad oggi e, sulla scia di quanto previsto dalla International Maritime Organisation (Imo), che ha fissato l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni entro il 2030, mentre si è impegnata a conseguire entro il 2050 il traguardo della neutralità carbonica, ovvero operazioni a impatto zero di Co2.