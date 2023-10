Genoa, missione compiuta: Gudmundsson stende la Salernitana 1-0. Retegui, cambio "precauzionale" nell’intervallo

Il Genoa batte la Salernitana con un gran gol di Gudmundsson dopo i pali colpiti da Badelj e Retegui, ma deve rinunciare dopo un solo tempo al centravanti della Nazionale, che rientrava dopo 28 giorni dall’infortunio. Lo staff medico ha deciso di non rischiare, per un dolore al ginocchio sinistro. I rossoblù giocano un gran primo tempo, nella ripresa arretrano il baricentro ma non corrono rischi, salvo il colpo di testa di Mazzocchi sulla traversa, portando a casa una vittoria importante per la classifica e per il morale.

I rossoblù partono in quarta e nei primi 3' sfiorano due volte il gol: prima con un colpo di testa di Dragusin parato da Ochoa, poi con Badelj che colpisce il palo. Dopo la fiammata iniziale la Salernitana tenta di riorganizzarsi e di guadagnare campo. Ma arriva il secondo palo, colpito da Retegui con una bellissima girata al volo; l'italo argentino cade a terra e fa temere un riacutizzarsi dell'infortunio, col pronto intervento dei medici. Anche Bani è acciaccato dopo uno scontro con Coulibaly. A sbloccare la partita è Gudmudsson al 35', quarto gol personale, con un diagonale che non lascia scampo a Ochoa. Il Genoa sfiora il bis nel finale di tempo con Sabelli. Al rientro in campo dopo l'intervallo, Retegui lascia precauzionalmente il posto a Ekuban. Tra i granata, Candreva e Bradaric escono per fare posto a Bohinen e Sambia. Bani, già in condizioni non ottimali, si arrende al 54' e viene sostituito da De Winter. In prossimità dell'ora di gioco, altri due cambi per Gilardino: fuori Badelj e Malinovskyi, dentro Kutlu e Strootman. La partita si fa cattiva, fioccano i cartellini. A un quarto d'ora dalla fine Inzaghi lancia anche Tchaouna per Cabral, esaurendo i cambi. Il Genoa sembra un po' stanco, nel finale Mazzocchi colpisce la traversa, ma sarebbe stata una beffa. Nel recupero Dia sbaglia un gol incredibile, ma era in posizione irregolare. Il finale è di sofferenza ma i rossoblù resistono e portano a casa un risultato importante.



GENOA-SALERNITANA 1-0

RETE: 35' Gudmundsson.

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Dragusin, Bani (54' De Winter), Vasquez; Sabelli (93' Vogliacco) Frendrup, Badelj (58' Kutlu), Martin; Gudmundsson, Malinovskyi (58' Strootman); Retegui (46' Ekuban). Allenatore: Alberto Gilardino.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (64' Ikwuemesi), Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore (64' Legowski), Bradaric (46' Bohinen); Candreva (46' Sambia), Cabral; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Massa di Imperia.

NOTE: ammoniti Maggiore, Malinovskyi, Bradaric, Bani, Gyomber, De Winter