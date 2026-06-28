Genoa, mercato in fermento: in arrivo Meichtry e Stroud, si insiste per Wiafe. Per Norton-Cuffy il prezzo è di 20 milioni

Il Genoa accelera sul mercato e mette nel mirino diversi rinforzi per consegnare a Daniele De Rossi una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Dopo le prime operazioni impostate, il club rossoblù è vicino a chiudere altri innesti, mentre sul fronte delle uscite tiene banco la situazione di Brooke Norton-Cuffy, sempre più richiesto.

È ormai in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà in rossoblù il centrocampista svizzero Meichtry, attualmente al Thun. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2030, mentre l'investimento complessivo del Genoa dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 milioni di euro.

Parallelamente prosegue anche la trattativa per lo svedese Stroud, esterno sinistro del Mjällby. I contatti tra le parti sono ben avviati e l'operazione potrebbe chiudersi sulla base di circa 2,5 milioni di euro. Per la definizione dell'affare, tuttavia, bisognerà attendere la conclusione del Mondiale per Club.

Non si ferma qui il lavoro della dirigenza rossoblù. Resta infatti molto viva la pista che porta a Wiafe, mezzala del Modena già seguita dal Genoa nelle scorse settimane. I contatti proseguono e la trattativa viene considerata tra le più calde di questa fase del mercato.

Sul fronte cessioni, invece, continua a crescere l'interesse per Brooke Norton-Cuffy. Sul laterale inglese si è acceso un vero e proprio duello, con il Napoli che avrebbe messo sul tavolo un'offerta da 15 milioni di euro. Il Genoa, però, non intende fare sconti e valuta il giocatore almeno 20 milioni, cifra ritenuta necessaria per aprire concretamente alla cessione. La distanza tra domanda e offerta resta quindi di cinque milioni, ma la sensazione è che la partita sia ancora tutta da giocare.

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