Genoa, Matturro: "Serie A campionato difficile, pronto ad aspettare il mio turno e prendere esempio dai compagni"

Alan Matturro non vede l'ora di confrontarsi con la Serie A, ma è pronto ad aspettare il proprio turno: ne ha parlato in una lunga conferenza stampa dal ritiro del Genoa a Moena, dove è arrivato pochi giorno dopo i compagni perché ha usufruito di qualche giorno di riposo in più dopo le fatiche del Mondiale U20 vinto con l'Uruguay contro l'Italia.

"Sono giovane, ho 18 anni e so che devo ancora migliorare tantissimo. La Serie A è un campionato molto difficile e per me anche stare in panchina guardar giocare i miei compagni che hanno più esperienza di me può essere un modo per crescere" spiega Matturro consapevole di dover ancora crescere.

Anche perché il calcio italiano è completamente diverso da quello uruguaiano in cui è cresciuto: "Bisogna avere sempre l’attenzione alta e dare sempre il massimo, perché ogni piccolo errore che commetti in campo ti può costare davvero caro. Il mio obiettivo per la prossima stagione è migliorare".

Infine Matturro chiarisce anche i dubbi sulla sua posizione: "Centrale o esterno? Per me non fa differenza, sono qui per giocare e sono a disposizione del mister".