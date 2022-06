Genoa, Matteo Scala entra a far parte della squadra di mercato di Johannes Spors

di Marco Innocenti

Genovese di nascita, tornerà nella sua città dopo le esperienze al Carpi, al Bari, al Napoli e alla Fermana. In settimana l'annuncio ufficiale

Un nuovo ingresso si sta preparando in casa Genoa. Il tanto invocato dirigente italiano da affiancare a Johannes Spors sembra sia stato individuato e sarebbe una vecchia conoscenza del calcio ligure: Matteo Scala. Genovese di nascita, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle squadre dilettantistiche della Valbisagno ma poi ha spiccato il volo verso il calcio che conta, prima come team manager e poi come direttore sportivo.

La sua carriera inizia nel Carpi nel 2013 dove resta fino al 2018, ricoprendo anche il ruolo di direttore generale. Passa al Bari dove resta per due stagioni e poi al Napoli. Dal 2021 è direttore sportivo della Fermana, in serie C. Figlio d'arte, il papà Alfio è infatti un nome conosciutissimo nel calcio ligure ed oggi è l'allenatore del Ca' de Rissi in Prima Categoria, dopo essere stato per tanti anni alla Genova Calcio e al Molassana.

Adesso per Matteo Scala si apre un nuovo capitolo, che lo riporterà a Genova, entrando a far parte della squadra di mercato di Spors, insieme a Marcel Klos e Sebastian Arenz. Il Genoa, in settimana, dovrebbe dare l'annuncio ufficiale.