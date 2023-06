Genoa, Lipani in esclusiva: "Ho i colori rossoblù dentro, che emozione il Mondiale under 20"

"Il Mondiale Under 20 è stato un sogno che si è avverato, peccato avere perso in finale ma non era facile giocare con tutti o quasi che tifavano per l'Uruguay. E' stata comunque una grande emozione. Sono genovese, genoano e ho i colori rossoblù dentro, spero di continuare a fare bene".

Questo e altro ha raccontato in esclusiva a Telenord il gioiellino Luca Lipani poco prima di imbarcarsi per l'Italia al termine del Mondiale Under 20.

Ecco l'intervista realizzata da Pinuccio Brenzini per We Are Genoa.