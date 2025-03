Genoa, Leali convince i tifosi: pronto per essere titolare anche nella prossima stagione

22 partite giocate, 8 reti subite, 8 clean sheet e 1 rigore parato. Sono i numeri della stagione fino a questo momento di Nicola Leali, portiere del Genoa e titolare fisso dallo scorso ottobre.

Eredità - Quasi non ci si ricorda che il 32enne mantovano aveva iniziato questo campionato da riserva, alle spalle di Pierluigi Gollini, oggi alla Roma ma che aveva cominciato la stagione proteggendo la porta rossoblù. Questo fino all'infortunio che lo aveva messo fuorigioco fino a fine novembre, uno dei tantissimi stop in casa Genoa nel periodo più nero di quest'anno. Tornato disponibile, Gollini non ha trovato più spazio, e non volendo ricoprire il ruolo di 'secondo', si è accasato alla Roma - dove comunque fa da riserva all'intoccabile Svilar e non ha ancora disputato un minuto in maglia giallorossa. Gollini che proprio oggi compie 30 anni.

Con pazienza - Il posto nell'undici iniziale, Nicola Leali, non solo se lo è tenuto stretto, ma se lo è anche meritato. Arrivato al Genoa nel luglio del 2023, consapevole di dover fare da secondo a Josep Martinez, Leali ha continuato a lavorare in silenzio, con pazienza, per prepararsi alla prima chiamata quando fosse stato necessario. Chiamato a sostituire il portiere spagnolo espulso contro il Milan, ha poi giocato tutte e tre le partite che il Grifone ha disputato in Coppa Italia, torneo in cui storicamente si tende a fare turnover anche tra i pali. Proprio dopo la partita di coppa vinta ai supplementari contro la Reggiana, il 1° novembre 2023, l'ex allenatore Gilardino aveva speso per lui parole al miele: "Leali è una risorsa, un ragazzo straordinario che lavora benissimo e che merita una serata così"

Posto fisso - E di serate così, Nicola Leali ne ha avute altre: MVP nella trasferta pareggiata 0-0 contro il Milan a San Siro, un rigore parato ad Esposito sul campo dell'Empoli, la respinta decisiva e sicura su Karlsson nell'ultimo impegno casalingo contro il Lecce: sono solo alcuni dei momenti chiave della stagione di Leali, che finora ha mantenuto la propria porta inviolata 8 volte, stabilendo il proprio record personale.

Sondaggio - Leali ha convinto la maggior parte dei tifosi: guardando i dati del sondaggio lanciato da Telenord, il 59% dei votanti lo confermerebbe come primo portiere per la prossima stagione, indeciso il 20% mentre il 28% preferirebbe puntare su qualcun altro.

