LIVE Genoa - Lazio 0 -0: Retegui sfiora il vantaggio

Dopo il pareggio in casa della Fiorentina, il Genoa torna in campo ospitando allo stadio Ferraris la Lazio di Tudor. Grifone a 39 punti, biancocelesti a 49 in corsa per l'Europa League. All'andata il bomber Retegui segno' il suo primo gol in Serie A con la maglia rossoblu', decisivo per la vittoria 0-1 del Genoa. Prima del fischio d'inizio, osservato un minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani, giovane calciatore morto per un malore in campo.

LA CRONACA

3' - brivido in area rossoblu' con la Lazio che su imprecisione prima di De Winter, poi di Vogliacco, recupera palla due volte nei pressi dell'area: Frendrup poi mette una pezza e spazza

5' - si fa vedere il Genoa, il pallone lungo dalla difesa trova Ekuban che saltato Gila si invola in area, il ghanese col sinistro sfiora la porta

13' - occasione Genoa! bell'azione dei rossoblu' che libera Retegui alla conclusione dal limite, il destro non va lontano dalla traversa

Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Strootman, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui All. Gilardino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos All. Tudor

Ammoniti: Casale (L)