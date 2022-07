Genoa- Lazio, 2-1. Doppietta di Coda, Immobile pareggia

di Redazione

Un test importante e difficile per gli uomini di Blessin. Finisce il primo tempo

Da Grassau

Genoa in campo alle 18 contro la Lazio di Sarri. Un test importante e difficile per gli uomini di Blessin. che scenderanno inm campo con la coppia d'attacco Coda-Ekuban.

Genoa (4-4-2): Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Pajac; Gudmundsson, Frendrup, Badelj, Portanova; Coda, Ekuban

Lazio (4-4-2): Maximiano; Romagnoli, Hysaj, Casale, Lazzari; Felipe Anderson, Basic, Milinkovic- Savic, Cataldi; Immobile, Zaccagni

Dopo 4 minuti Genoa in vantaggio con Coda bravo a girarsi in area e a battere il portiere avversario. Passa pochissimo tempo e la Lazio pareggia con il solito Immobile, un ex con il sente sempre avvelenato.

Ci pensa ancora Coda al 17' a riportare il Grifone in vantaggio grazie ad un bel colpo di testa su scross di Ekuban.

Gioca bene il Genoa che guida le operazioni e si rende anche periocoloso in alcune circostanze.

Finisce il primo tempo