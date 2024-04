Genoa, la produzione offensiva è tra le peggiori d'Europa: per tiri e azioni manovrate è tra le ultime dei cinque campionati principali

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mentre continua il balletto sul rinnovo, con Gilardino che manda messaggi alla società e resta in attesa di incontri e ancor prima di una convocazione per potersi mettere al tavolo a parlare, il Genoa deve capire qual è la sua identità. In questo campionato, nonostante un andamento decisamente positivo e una stabile posizione a metà classifica, la squadra rossoblù non ha sicuramente brillato per produzione offensiva.

Lo testimoniano i dati: il Genoa è ultimo in Serie A per azioni manovrate a partita e, nei top 5 campionati europei (quindi anche Liga, Bundesliga, Ligue1 e Premier League) è al quartultimo posto: ne costruisce, infatti, 6,2 a partita.

Anche i dati sui tiri non sono lusinghieri: i rossoblù calciano verso la porta avversaria 10,8 volte a incontro: dato che la pone penultima in Serie A tra le 9 peggiori d'Europa.

Anche i tiri nello specchio sono pochi: 3,4 a partita. La squadra di Gilardino è terzultima in Serie A e tra le ultime 7 dei top 5 campionati d'Europa.

La produzione offensiva sterile si riverbera anche nella pericolosità: gli xGoals, ovvero le aspettative di reti segnate per tipo d'azione d'attacco create, superano di poco la cifra di 30 in tutta la stagione. Ci sono solo 9 squadre che fanno peggio in Europa e 2 in Serie A.

Infine il dato più emblematico: nonostante Gudmundsson sia uno dei migliori dribblatori del campionato, il Genoa è la squadra che dribbla meno in Serie A e in Europa: solo 5 a partita i tentativi effettuati. E qui i rossoblù sono tristemente fanalino di coda.