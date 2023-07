Genoa, la campagna abbonamenti "BellissimA" piace anche all'estero: i complimenti dai giornali della Macedonia

La campagna abbonamenti "BellissimA" lanciata dal Genoa per la stagione di Serie A che sta per iniziare è stata apprezzata anche all'estero. Sarà forse per la figura di Goran Pandev che avrà fatto da collante tra il mondo rossoblù e la Macedonia del Nord, ma la testata di Skopje "Off Net" ha pubblicato sul proprio sito un articolo di apprezzamento per il video promozionale della società genoana.

"Il club più anziano d'Italia, dopo una stagione in Serie B, è decisamente tornato al suo posto, nell'elite della Serie A. In occasione dei nuovi abbonamenti per la nuova stagione, i genoani hanno registrato un video che risveglia una grande passione per tutte le bellezze di questa grande città di mare e per il club e lo stadio" si legge nel pezzo.