Genoa, l'ex Diego Capel si ritira: "Grazie calcio, sono stato davvero fortunato"

L'ex Genoa Diego Capel ha annunciato l'addio al calcio: l'ala spagnola, in rossoblù nel 2015/16 (21 presenze senza gol) con una lettera postata sui profili social ha ufficializzato il ritiro dopo vent'anni di carriera.

Ecco il testo del suo messaggio: "Proprio in un giorno come oggi ho esordito in Prima Divisione a 16 anni e quasi vent'anni dopo ho messo fine ad una delle fasi più belle della mia vita e che ha superato ogni aspettativa che avevo. Alla squadra della mia vita, il Siviglia FC, per avermi dato l'opportunità di crescere come giocatore e come persona e per avermi insegnato ciò che tutti noi desideriamo: vincere titoli.

C'è un'altra squadra davvero speciale, il mio amato Sporting de Portugal, per avermi accolto a casa e avermi fatto sentire uno dei tuoi (un altro leone). Quelle notti all'Alvalade rimarranno per sempre nel mio cuore. Non posso dimenticare Genoa, Anderlecht, Extremadura, Birkirkara e Irodotos FC. E l'orgoglio più grande, indossare la maglia della Nazionale Spagnola, rappresentando il mio Paese. Mi guardo indietro e non avrei mai immaginato quanto sono stato fortunato. Grazie mille al calcio".