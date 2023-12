LIVE Genoa - Juventus 1 - 1: pari di Gudmundsson a inizio ripresa

Il Genoa ospita la Juventus in un Marassi da tutto esaurito dopo la sconfitta di Monza, l'attacco è orfano di Retegui infortunato, Gudmundsson e Messias guidano l'attacco sostenuti dal ritorno a centrocampo di Malinovskyi. In difesa torna titolare Bani. Sugli spalti 33mila tifosi rossoblu'

Nella Juventus c'è l'ex Cambiaso. Assente Rabiot per un doppio infortunio, il francese va in tribuna.

LA CRONACA

7' - primo squillo Genoa, Malinovskyi calcia dai venti metri con la palla che arriva tra le braccia del portiere avversario

22' - occasione Juventus, cross teso di Chiesa sul quale si avventa Vlahovic. Il serbo riesce a girare impattando al limite dell'area piccola del Genoa, ma la sfera si perde alta sopra la traversa

27' - calcio di rigore per la Juventus, Badelj sbaglia il retropassaggio regalando palla a Vlahovic che imbuca per Chiesa: Martinez lo stende e l'arbitro Massa indica il dischetto. Dagli undici metri non sbaglia Chiesa, che incrocia col destro e spiazza il portiere spagnolo

44' - palla gol per il Genoa: cross da destra di Sabelli per Vasquez che ripropone in mezzo, Gudmundsson liscia il pallone anche ostacolato da Kostic.

LA RIPRESA

Cambia Gilardino che inserisce Ekuban per Vasquez, è il ghanese a servire l'assist per il pareggio genoano: controllo in area e palla di testa per Gudmundsson, che davanti a Szczesny non sbaglia al volo

51' - errore di Martinez si fa intercettare il passaggio da Vlahovic, poi rimedia evitando al serbo di calciare in maniera pulita

73' - il Genoa conquista un calcio di punizione da buoan posizione, Malinovskyi non centra la porta

89' - miracolo di Martinez su Bremer: su corner il difensore colpisce con la coscia e per poco scavalca lo spagnolo, che salva il Grifone con la mano

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, De Winter; Sabelli (dall'84' Vogliacco), Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez (dal 46' Ekuban); Gudmundsson, Messias All. Gilardino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; Cambiaso (dall'87' Yildiz), Mc Kennie, Locatelli, Miretti (dal 73' Illing), Kostic (dal 68' Weah); Chiesa, Vlahovic (dal 68' Milik) All. Allegri

AMMONITI: Danilo, McKennie, Milik, Allegri (J); Badelj, Malinovskyi (G)