Genoa, il saluto social a Sturaro: "Grazie Stefano". E lui ricambia: "Via felice e a testa alta"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stefano Sturaro non resterà al Genoa: la notizia era nell'aria, ora è stata confermata dalla società rossoblù, che con un video sui social ha salutato il centrocampista corredando con un semplice messaggio: "Ciao Stefano". Sturaro, cresciuto nel Genoa, esordì in prima squadra nella stagione 2013/14, in una partita in trasferta contro l'Inter persa per 2-0. Poi, dopo l'esperienza alla Juventus, tornò in rossoblù nel 2018, interrompendo l'avventura solo per 6 mesi quando passò in prestito al Verona. In totale per lui 106 partite con la maglia del Genoa e 4 reti.

E anche il centrocampista si congeda con un post sui social: "Salutarvi in questo momento non è facile. Ma vi voglio abbracciare per un ultima volta. Grazie per tutti i momenti passati insieme, saranno sempre una parte di me. Nella mia testa sognavo un finale diverso, è inutile negarlo ma il calcio e la vita a volte ti fanno prendere delle strade differenti. Vado via felice e a testa alta, consapevole di aver sempre messo il Genoa e i miei compagni prima di ogni altra cosa. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto in questo lungo viaggio e grazie a voi tifosi che mi avete supportato e sopportato come si fa con un figlio. Arrivederci caro Genoa", il messaggio del centrocampista sui social.