Genoa, il riscatto di Puscas potrebbe dimezzarsi: può costare 1,8 milioni

Puscas potrebbe essere riscattato dal Genoa a un prezzo inferiore rispetto a quello concordato a gennaio con il Reading, la squadra inglese da cui era arrivato in prestito.

Per l'attaccante rumeno, 27 anni e 4 gol in stagione, era stato pattuito un prezzo di 4 milioni per la conferma in rossoblù, ma la retrocessione del Reading in League One (la Serie C inglese) può portare a uno sconto, per il semplice motivo che gli inglesi devono disfarsi dei contratti più onerosi.

Ecco, dunque, che Puscas può costare al Genoa solo 1,8 milioni, secondo quanto riportato dalla testata rumena 'Sport.ro'.