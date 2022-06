Genoa, il messaggio della società: Vasquez solo in prestito alla Cremonese

di Redazione

Johan Vasquez, giocherà, quasi certamente, la prossima stagione in prestito alla Cremonese. Un messaggio della società che in questo mondo fa capire di non volere perdere i giocatori più forti.

Arrivato al Genoa dal Pumas all'inizio della scorsa stagione e riscattato a gennaio, firmerà con la Cremonese per un anno con la formula del prestito. Sul calciatore c'erano anche diverse società tra le quali la Fiorentina che lo aveva messo seriamente nel mirino.