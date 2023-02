Genoa, i tifosi eleggono il miglior giocatore di gennaio: è Martinez

Josep Martinez è il miglior giocatore di gennaio del Genoa: lo hanno sancito i tifosi votando il sondaggio mensile lanciato dalla società. Martinez, arrivato in prestito dal Lipsia, era partito con qualche incertezza, che aveva creato brusii nella piazza: superato nelle gerarchie da Semper, complice anche un infortunio, ha poi ritrovato i galloni da titolare dimostrando di essere cresciuto nel rendimento.

Terzo in Serie B per percentuale di parate (ha respinto o bloccato il 78 per cento dei tiri), quarto per percentuale di mantenimento della porta inviolata, quartultimo per reti subite ogni 90 minuti: tutti dati che certificano come lo spagnolo sia ormai una certezza. E in caso di Serie A il riscatto dal Lipsia scatterà automaticamente: un altro motivo per dare fiducia all'estremo difensore.

(foto Pescatore/Tucci)