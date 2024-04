Genoa, Gudmundsson con la febbre. Rientrano in gruppo Ekuban e Martin

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Non ha preso parte all'allenamento di oggi con il gruppo squadra Albert Gudmundsson, colpito da un attacco febbrile che lo ha tenuto fuori dal campo. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno per capire se sarà a disposizione di Alberto Gilardino per la trasferta a Verona. Diventa un rebus per il tecnico rossoblu' la scelta in attacco per la sfida al Bentegodi, visto che già Retegui e Vitinha non ci saranno.

Recuperano invece Aron Martin e Caleb Ekuban, che si sono rivisti sul terreno del centro sportivo Signorini.

Saranno almeno 1500 i tifosi rossoblu' che assisteranno alla partita sugli spalti dello stadio Bentegodi, mentre da domani partirà la prevendita per la partita interna contro la Lazio (venerdì 19 aprile ore 18.30)