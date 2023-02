Genoa, Gilardino: "Vittoria merito dei ragazzi e di come hanno approcciato alla partita"

Non può che essere soddisfatto Alberto Gilardino dopo il successo del suo Genoa contro un'ostica Spal. Un secco 3-0, anche se maturato nei minuti finali, che permette al Grifone di continuare a mantenere la seconda piazza, ritornando a -9 dal Frosinone sconfitto venerdì contro il Parma. Ancora decisivo Dragusin a sbloccare in mischia una gara non facile, nel finale si sono invece aperte praterie che Gudmundsson e Salcedo hanno sfruttato per il tris.

Sapevamo e sappiamo che ogni partita è una storia a sé e sono tutte insidiose - le parole del tecnico rossoblù - Merito dei ragazzi per come l’hanno approcciata per l’equilibrio, la lucidità e la forza dentro la gara, avevo chiesto di trovare l’episodio giusto per sbloccarla. Stiamo lavorando molto sui calci piazzati: può essere noioso durante gli allenamenti, ma si affinano i tempi di inserimento, l’attacco dello spazio e si arriva a una percentuale alta in questo campionato”.

Su Badelj: "Quando troviamo giocatori come Nainggolan che ci marcano a uomo il play dobbiamo trovare soluzioni abbassandolo o alzandolo dentro la linea o fare rotazioni, nel primo tempo avevamo possibilità di far male, ma eravamo lenti nella manovra, poi abbiamo creato i presupposti per la vittoria”.

L'ingresso del giovane Lipani è stato molto positivo: "Sono contento per Luca, era questione di tempo, si sta allenando con noi ed è un giocatore di prospettiva. Avevamo bisogno di lui oggi, ma c’è spendere parole per tutti, la squadra ha vinto la partita”.

Esordio anche per Haps, che ha subito dimostrato di avere buoni spunti sull'esterno: “Lui ha corsa, tecnica, gioca palloni importanti, ci dà spinta e qualità in uscita. Un giocatore su cui fare affidamento nelle gare e come lui anche Mimmo Criscito”.