Genoa, Gilardino: "Vitinha è tornato ad allenarsi. Ora spazio anche a chi ha giocato meno"

"Vitinha? S'è allenato, continua il suo percorso, siamo felici che sia rientrato, non ha i 90 minuti nelle gambe ma sarebbe un successo poterlo portare almeno in panchina per la prossima gara." Così Alberto Gilardino da Alassio, dove ha firmato ieri pomeriggio una mattonella dell'iconico muretto.





"Dare più spazio a chi ha giocato bene per vedere la squadra di domani? L’idea è quella, già nelle ultime partite giocatori come Thorsby e Strootman sono stati utilizzati e avevano giocato meno nell’ultimo periodo. L’idea è quella di coinvolgere tutti per l’obiettivo, che è di squadra e non dei singoli. Ho sempre detto ai ragazzi di pensare alla squadra, di lavorare per la squadra e per l’obiettivo finale. Se ci saranno possibilità e volontà, questo sì“.