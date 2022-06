Genoa, Gilardino verso la panchina della Primavera

di Matteo Angeli

L'ex attaccante rossoblù ha rescisso il contratto con il Siena, ora il ritorno in rossoblù. Con il Grifone ha segnato 19 reti

Praticamente fatta per Alberto Gilardino sulla panchina del Genoa. Pochi minuti fa sul proprio sito ufficiale il "Siena 1904 srl rende noto di aver raggiunto un accordo di rescissione consensuale del contratto con l’allenatore Alberto Gilardino ed il vice allenatore Gaetano Caridi".

Gilardino dopo aver smesso da calciatore ha iniziato la sua seconda vita nel calcio tra Serie C e D, sedendosi sulle panchine di Rezzato, Pro Vercelli e Siena.

Un ritorno in rossoblù considerato che aveva indossato la maglia del Grifone tra il gennaio 2012 e il giugno 2014, con in mezzo la parentesi al Bologna. In rossoblù ha collezionato 19 reti in 44 gare.