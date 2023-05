Genoa, Gilardino: "Traguardo raggiunto grazie a una magia con la squadra. Futuro? Prima finiamo il campionato"

Ultima trasferta per il Genoa di Alberto Gilardino che visita i primi della classe del Frosinone di Fabio Grosso allo stadio Stirpe. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa prepartita, partendo dalle emozioni della festa per la pormozione in Serie A: "Delle grandi imprese calcistiche fanno parte tutti, da chi è in campo a chi lavora dietro le quinte e anche voi che siete appassionati. E' stato un susseguirsi di emozioni incredibile, non avrei mai voluto uscire dallo stadio perchè era uno spettacolo incredibile. Però c'è da pensare alle ultime due gare di campionato e dobbiamo affrontarle nel modo migliore con l'atteggiamento e la determinazione giuste. C'è stata una magia fondamentale per raggiungere questo traguardo condita dal nostro popolo".



Ora la partita in cui ci si gioca il primo posto: "Faccio i complimenti a Fabio Grosso e al Frosinone. Hanno mantenuto la struttura e l'allenatore e un'idea di squadra. Sappiamo le qualità e la forza di questa squadra. Dalla nostra, ci vogliamo andare a giocare la partita nel modo giusto cercando di mettere in campo le nostre potenzialità".

Sulla squadra: "La volontà è quella di mantenere un'idea di squadra in queste due partite facendo qualche cambiamento per dare spazio e vedere qualche giocatore che nelle ultime settimane ho utilizzato meno".

Si parla già di programmi per il futuro: "Ora dobbiamo finire il campionato. La testa mia e della squadra è sul finire queste partite nel migliore dei modi. Poi ci sarà modo e tempo per sedersi e parlare. Fondamentali saranno il progetto e la programmazione. Ora aspettiamo di finire il campionato".