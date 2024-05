Genoa, Gilardino supera Gasp: miglior quota punti da neopromosso. Il 40% costruito lontano dal Ferraris

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alla festa del Luigi Ferraris dopo la vittoria contro il Bologna hanno partecipato tutti, da un commosso Kevin strootman che riceve l'ovazione della gradinata Nord per l'ultima partita in rossoblu', a Malinovskyi e Vitinha, che tornano al gol dopo un lungo periodo di assenza. Spazio da titolare per Nicola Leali che lascia poi il posto per l'esordio in Serie A del terzo portiere Sommariva, prodotto del vivavio genoano. E si rivede anche Alan Matturro, dopo un recupero lampo in seguito all'operazione a entrambi i tendini rotulei.

A parlare per il Genoa sono anche i numeri: con 49 punti Gilardino ha messo in tasca l'undicesimo posto e con una squadra neopromossa ha battuto il record di Gian Piero Gasperini, che nella stagione 2007-2008 ottenne 48 punti con il Grifone appena risalito in Serie A. L'allievo che supera il maestro.

28 punti conquistati nel girone di ritorno, il Genoa è la miglior neopromossa nei cinque maggior campionati europei, davanti ad Alaves, Luton Town, Le Havre e Heidenheim. I rossoblu' sono anche gli unici ad avere lo '0' al bilancio di gol fatti e subiti, un valore di 45 sia all'attivo sia al passivo.

Un risultato ottenuto anche con le prestazioni offerte fuori casa: lontano dalle mura amiche il genoa ha ottenuto 19 punti, quasi il 40% dei 29 totali. In casa fattore determinante è stato il pubblico genoano: in media sono stati 32mila i tifosi presenti sugli spalti del Ferraris, quasi l'intera capienza dello stadio. E venerdì scorso, con un altro tutto esaurito contro il Bologna, è stata superata quota 600mila