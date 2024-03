Genoa, Gilardino sul 'caso' del rigorista: "Quello di Retegui e Gudmundsson era un siparietto, io ce l'avevo con un mio collaboratore"

Sconfitta interna per il Genoa di Alberto Gilardino, che dopo aver rimontato il Monza nel secondo tempo, subisce il terzo gol brianzolo nel finale. Ai microfoni di Sky, il tecnico rossoblu' chiarisce il ruolo del rigorista della squadra: "Io ce l'avevo con un mio collaboratore, quello era un siparietto, si erano messi d'accordo (ndr Retegui e Gudmundsson) prima e anche l'altra volta hanno fatto gol".

Il tecnico analizza la gara: Peccato per il primo tempo, troppo brutto per essere vero. Nel secondo abbiamo fatto una partita da Genoa, abbiamo ripreso la gara per poi prenderla in mano. C'è stata la possibilità di vicnerla, invece ci lecchiamo le ferite e ripartiamo a testa bassa, continuiamo a lavorare perchè abbiamo necessità di punti, perchè dietro corrono. Non posso rimporverare nulla ai miei ragazzi per la voglia messa nel secondo tempo, peccato per il primo in cui abbiamo concesso troppe situazioni facili al Monza"

Ancora Gilardino: "E' normale che quando pareggi una partita del genere con un tale dispendio di energie, quattro giorni dopo una partita in cui abbiamo speso davvero tanto a livello fisico e mentale, dobbiamo cercare di portare a casa la partita. Questo è motivo di maturità e coscienza che stiamo cercando di apprendere"

"Vitinha? Giocatore forte, ha passo nei primi metri, ha tiro e vede la porta ma gioca anche per la squadra. Sto facendo delle valutazioni, per le prossime partite ci saranno da vedere certe situazioni e interpreti. Ho pensato di farli giocare insieme ma devo stare attento anche agli equilibri".

Sui recuperi in vista della Juventus:"Martin penso sia un po' più lunga del previsto, crediamo di recuperare Haps per l'allenamento di martedì".