Genoa, Gilardino sugli infortunati: "Tempi lunghi per Bani, potrebbe non recuperare per il finale di stagione"

Ultime gare di campionato per il Genoa di Alberto Gilardino, la prima di queste contro il Cagliari di Ranieri in casa. Il tecnico, in conferenza pre-gara, fa il punto sugli infortuni, a partire dalle condizioni di Messias, Malinovskyi e Bani: "Sono ancora fuori. Ci auguriamo per Messias e Malinovskyi che ci possono essere situazioni positive nelle prossime settimane. E’ normale che sono stati infortuni molto lunghi. Per Bani è molto lungo, non so se lo recupereremo per la fine del campionato. Matturro sta avendo un recupero veloce, è una piacevole sorpresa. Può essere che rientri prima delle due settimane".

"Gudmundsson e Retegui? E' naturale che sono due giocatori importanti per questa squadra ma devono dimostrarlo ogni partita - dice Gilardino - perché Il calcio ti chiede quello. E' una totale richiesta nelle partite dare risposte di sacrificio e di aiuto alla squadra oltre ad essere decisivi in tante situazioni. Questo è il contributo che mi aspetto da parte loro e che hanno fatto in modo positivo. Devono continuare a tenere alta questa mentalità. Loro sono i più avanti di tutti, sono i primi difendenti e quando hanno la palla devono determinare."