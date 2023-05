Genoa, Gilardino squalificato: in panchina ci sarà Caridi. Ecco chi è il vice dell'allenatore rossoblù

L'espulsione rimediata a Bolzano contro il Sud Tirol non permetterà ad Alberto Gilardino di seguire dalla panchina la sfida del Genoa contro l'Ascoli, che potrebbe valere la promozione in Serie A dei rossoblù.

A fare le veci dell'allenatore, ci sarà Gaetano Caridi, il fidato secondo. Il 42enne nativo di Reggio Calabria ha seguito Gilardino in tutte le sue avventure in panchina: si conobbero al Rezzato, in Serie D, dove Caridi stava chiudendo una carriera da calciatore che lo aveva visto segnare anche 58 gol in Serie B tra Mantova e Grosseto, e Gilardino iniziava quella da allenatore, quando da direttore tecnico, passò in panchina a ottobre chiudendo la stagione ai playoff.

Gilardino fu chiamato in Serie C dalla Pro Vercelli e scelse di affidarsi a Caridi come vice: è lì che il duo esordisce nella nuova veste nel calcio professionistico, chiudendo al 14° posto nel campionato stoppato dalla pandemia (la Serie C riprenderà solo con playoff e playout dopo la lunga sosta del lockdown). Caridi sostituì Gilardino in panchina a Grosseto per una squalifica: un amarcord, visto che in Maremma l'ex attaccante ora vice aveva giocato due stagioni. Intanto il Siena, piombato in Serie D, ha grandi progetti e chiama proprio Gilardino: la coppia non si rompe, scende di categoria, poi si dimette per dissapori con la società mentre la squadra è al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Gilardino e Caridi tornano in panchina dopo un mese, con i bianconeri scivolato all'ottavo posto: agganciano i playoff, al termine dei quali ottengono il ripescaggio in Serie C. La stagione tra i pro' parte con risultati altalenanti e a ottobre arriva l'esonero dopo un 1-1 col Pescara, con il Siena sesto in classifica.

L'estate scorsa per Gila e Caridi si aprono le porte del Genoa Primavera. Una serie di risultati convincenti fa da contraltare a quelli di Blessin con la prima squadra, e allora ecco che per la coppia di fatto allenatore e vice arriva la promozione in prima squadra ad interim, poi a pieno regime. Ora, con la Serie A ad un passo, Gilardino marcherà visita causa squalifica: per Caridi onore e onere di guidare i rossoblù in una partita decisiva contro l'Ascoli. Ai marchigiani l'ex Mantova e Grosseto ha segnato tre gol da calciatore. Chissà che ora non arrivi uno scherzetto anche da allenatore. O vice.