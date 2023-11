Genoa, Gilardino: "Sconfitta che fa male, deve essere d'insegnamento per le prossime gare"

"E' molto durissima analizzare questa gara, per cio' che i ragazzi hanno fatto vedere, per l'atteggiamento e la voglia di andarsi a prendere il risultato. A tratti c'è stato un dominio all'interno del gioco, almeno 5-6 palle pulite in zona gol... Perdere così fa male, c'è amarezza e dispiacere, ma dobbiamo essere lucidi a voltare pagina velocemente, a partire dalle certezze che abbiamo dimostrato anche oggi di avere. Fuori casa non riusciamo a capitalizzare quello che creiamo, è un'area di miglioramento che dobbiamo fare velocemente, dobbiamo essere bravi e lucidi a fare questo passo in avanti" - così mister Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn nel post gara della sfida contro il Frosinone, in cui analizza la prestazione dei suoi

"Malinovskyi? Ha fatto cio' che gli era stato richiesto, conosciamo le sue qualità e la sua forza. Lui come altri hanno interpretato bene la partita: perdere così fa male, ma deve essere di insegnamento per il prossimo impegno e per il nostro percorso. C'è da migliorare e da lavorare tanto, ma la lucidità di oggi dice che la squadra ha giocato bene, non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, eccezion fatta per il secondo gol subito"

Difficoltà in trasferta: "Sappiamo che dobbiamo fare qualche colpo anche fuori casa, raccogliere punti. Ma penso sia stata una delle migliori gare che il Genoa ha fatto fuori casa, nella costruzione, in fase difensiva e nella volontà di improntare la partita."

"Retegui? Lo valuteremo nei prossimi giorni, valuteremo anche Gudmundsson, per cui ci vorrà più tempo"