Genoa, Gilardino: "Mettiamo un timbro forte su questo campionato. Vitinha? Sta bene"

Impegno del lunedì per il Genoa di mister Alberto Gilardino, che domani affronterà il Cagliari al Ferraris. Il tecnico ha parlato così in conferenza pre-gara: "Incontriamo una squadra viva, mentalmente molto forte visti gli ultimi risultati. Una squadra fiducia che ha trovato delle certezze e delle conferme. Sicuramente ha trovato attraverso l’allenatore e il gruppo squadra una solidità che gli ha permesso a questo punto del campionato di essere coscienti delle loro qualità. Noi sappiamo dell’importanza della gara e dei sacrifici dei ragazzi che li hanno portati a farli. E’ il momento di mettere un timbro forte su questo campionato, dobbiamo fare una partita concreta e di grande agonismo".

"Bohinen? E' un grande professionista. Lo tengo in considerazione, posso capire le sue sensazioni ma mi auguro ci sia la possibilità di avere spazio da qui alla fine. Però è importante avere compattezza domani".

Su Vitinha: "Sta bene e si è allenato durante la settimana. Non ha i 90 minuti ma penso possa essere anche lui della partita. Se ci sarà bisogno è un giocatore con caratteristiche importanti"

Sugli infortunati Messias, Malinovskyi e Bani: "Sono ancora fuori. Ci auguriamo per Messias e Malinovskyi che ci possono essere situazioni positive nelle prossime settimane. E’ normale che sono stati infortuni molto lunghi. Per Bani è molto lungo, non so se lo recupereremo per la fine del campionato. Matturro sta avendo un recupero veloce, è una piacevole sorpresa. Può essere che rientri prima delle due settimane".

Sul tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri: "E' un allenatore che rispecchia il suo modo di essere e il suo modo di porsi in panchina. E' una persona di grande spessore e questo si rispecchia nel modo in cui si approccia alla gara. La squadra percepisce questo atteggiamento e lo trasforma in campo. Ha ottenuto risultati eccellenti, ha vinto, è un allenatore di grande esperienza. Per me è un orgoglio e un motivo di grande responsabilità potermi confrontare con un allenatore del genere".