Genoa, Gilardino: "Malinovskyi fuori per un problema al flessore, per Retegui un fastidio alla caviglia"

"Sapevamo di incontrare una squadra che veniva ad affrontarci nel modo migliore avendo preparato la gara con la rosa al completo, noi abbiamo avuto tanti ragazzi impegnati in Nazionale preparano la sfida negli ultimi due giorni, ma non è un alibi. Sicuramente potevamo fare meglio in tanti frangenti, in particolare nel primo tempo, dove abbiamo preso troppi uno-due e abbiamo concesso qualche situazione di troppo. Ma i ragazzi hanno dato tutto, cercando di rimanere sempre in partita. Dovevamo mantenere il possesso ed essere più concreti ed equilibrati, pero' ci prendiamo questo punto, recuperiamo e ci prepariamo per la prossima"- così mister Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio che il Genoa ha ottenuto in casa contro il Frosinone.

Gilardino che parla anche degli infortuni di Retegui e Malinovskyi, usciti entrambi nel secondo tempo: "Per Malinovskyi si tratta di un problema a un flessore e lo valuteremo nei prossimi giorni, sperando che non sia nulla di grave e che non debba rimanere fuori per tanto tempo. Valuteremo anche Retegui, che ha avuto un problema alla caviglia"

"Calo mentale dopo il vantaggio? - prosegue l'allenatore - "La sensazione è che oggi fossimo un po' lenti nelle scelte, nel fraseggio, nel possesso e nell'impostazione di gioco. Va anche detto che il Frosinone ci ha concesso poco. Potevamo fare meglio sul gol del pareggio."