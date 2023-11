Genoa, Gilardino: "Cagliari avversario importante e carico. Ekuban può essere una risorsa per noi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Domani il Genoa affronterà il Cagliari nell'11^ giornata di Serie (calcio d'inizio alle 15, Telenord in diretta dalle 14.30 con Stadio Goal). Alberto Gilardino, in vista della trasferta sarda, ha presentato così la sfida: "Domani ci aspetta una partita molto difficile, incontriamo una squadra che ha riacceso la fiammella dell'entusiasmo. Hanno una squadra e un allenatore importanti, hanno tante scelte in attacco con Pavoletti, Lapadula, Shomurodov, Luvumbo e Mancosu. È una squadra costruita nel modo giusto con un allenatore di esperienza e molto bravo. Noi dobbiamo approcciare la partita con grandissima mentalità, è importante avere un grande spirito di sacrificio, di sofferenza e orgoglio per impattare una gara importante dove noi vogliamo dare continuità di prestazione e risultato."

Sulla possibile formazione: "Sono valutazioni che farò oggi, saranno un po' forzate perchè ci sono giocatori da valutare e mi auguro possano venire a Cagliari con noi".

Su Ekuban: "È un giocatore che vuole dare tanto. Fa parte il gruppo, sicuramente deve trovare dal canto suo una stabilità continua negli allenamenti. Questo lo sa benissimo anche lui, avere una condizione buone sempre che gli permetta sempre di lavorare e avere l’allenamento sulle gambe. In questo ultimo periodo è normale che possa avere difficoltà per via di qualche acciacco ma per la voglia che ha deve lavorare nel modo giusto con la giusta positività. Può essere una risorsa per la squadra".

Su Gudmundsson: "È un giocatore che sa cambiare l'inerzia delle partite. Deve accendersi subito".