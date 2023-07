Genoa, Gilardino applaude i suoi dopo il successo sul Monaco: "I ragazzi hanno fatto ciò che avevo chiesto, Retegui va lasciato lavorare"

Alberto Gilardino si è così espresso al termine della vittoriosa amichevole col Monaco disputata al Ferraris:

"È stato un ottimo allenamento, ho visto le richieste che avevo fatto in preparazione della gara e prima, in riunione tecnica. Abbiamo dimostrato stasera di essere squadre compatta, devota al sacrifico. Siamo ancora in preparazione, ma tra due settimane giochiamo in Coppa Italia e poi esordiamo in campionato: volevo una risposta dai ragazzi che dal punto di vista dell’atteggiamento c’è stata. Ci sono tante cose su cui dobbiamo migliorare. Lo sappiamo noi, lo sanno i ragazzi. C’è volontà di crescere e migliorare e la crescita si farà nei prossimi giorni, col lavoro, negli allenamenti".

Sulla duttilità dei suoi: "Al giorno d’oggi nel calcio i giocatori devono avere, e la hanno, intelligenza tattica per giocare in vari ruoli e soluzioni tattiche. Frendrup, per esempio, stasera ha giocato basso davanti alla difesa, mentre dietro i fari centrali li alleniamo per alternarsi nelle varie posizioni di centrale destro o sinistro. Devono sapere giocare in tutte e tre le posizioni. Oggi Sabelli, poi, è entrato da quinto a sinistra come è stato nella scorsa stagione. La bravura e la duttilità di questi ragazzi, vista la scorsa stagione, dovrà essere riproposta anche questa stagione".

Sull'esordio di Retegui: "Come tutti, anche Mateo ha fatto un ottimo esordio sul piano del dinamismo e della voglia. È arrivato da pochissimi giorni e abbiamo potuto lavorare poco, ma si vede che ha la gamba e lo spirito giusti. Bisogna lasciarlo tranquillo, farlo lavorare e ci potrà dare grandi soddisfazioni".

Sul possibile arrivo di Thorsby: "Vedremo nelle prossime ore se sarà ufficiale. È un giocatore che ha struttura, gamba, fa tanti chilometri nel corso della partita, ha fisico ed è molto bravo nelle seconde palle e di testa. Se dovesse arrivare, andrebbe ad inserirsi con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori che abbiamo a centrocampo".