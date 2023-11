Genoa, Gilardino: "Abbiamo pagato gli errori. Retegui e Messias salteranno anche il Verona"

Esce sconfitto per 2 - 1 da Cagliari il Genoa di mister Alberto Gilardino, passo indietro dopo le due vittorie interne. Nel postgara, il tecnico commenta così: "C'è amarezza e dispiacere per il risultato, dopo un primo tempo equilibrato la gara si è aperta, abbiamo commesso troppe imperfezioni e dopo averla ripresa dovevamo tenere l'attenzione alta per portarla a casa. Così non è stato, però nel finale ci sono state situazioni importanti nelle quali dovevamo fare gol. Per noi sono tutti scontri diretti, ogni gara implica sacrificio e sotto questo punto di vista non posso imputare niente ai ragazzi, bisogna crescere, per restare in Serie A dobbiamo fare delle correzioni. La reazione c'è stata, dobbiamo ripartire voltando subito pagina visto che ci aspetta un'altra gara importante e ci faremo trovare pronti".



Sugli assenti: "Non cerco alibi, lavoro con chi ho cercando di farli sentire importanti. Normale che i giocatori assenti ci mancano, ma dobbiamo prepararci al meglio per la prossima. Retegui? Come Messias, credo che salterà anche la gara con il Verona"



Su Gudmundsson: "Croce e delizia, ha fatto un gol incredibile ma poi ha perso il contrasto nel gol del Cagliari. Ce lo teniamo stretto, ha qualità, grazie anche al lavoro dei compagni".